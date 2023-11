Licenciamento 2023: carros de SP com placa final 9 devem quitar imposto até final do mês

Começa hoje o prazo para donos de veículo com placa de São Paulo final 9 quitar a taxa de licenciamento anual obrigatório. O valor para todos os veículos é R$ 155,23.

Carros com placa 7 e 8 tinham até esta terça-feira para pagar o licenciamento e quem não quitou a partir de hoje corre o risco de ser multado.

Para realizar o pagamento, basta dirigir-se ao caixa eletrônico do banco e digitar o número do RENAVAM do automóvel. O pagamento pode ainda ser feito nas casas lotéricas ou pelo Internet Banking.

No entanto, os bancos só aceitarão o pagamento se o veículo não tiver nenhuma outra pendência, como IPVA ou multas atrasados. Neste caso, o proprietário deverá pagar as contas atrasadas antes de efetuar o licenciamento.

Desde que começou a pandemia, o Detran.SP não envia mais o documento comprovante de pagamento do IPVA e também não pode ser retirado no órgão. Agora, após o pagamento o motorista deve fazer o download do documento e imprimi-lo em papel A4. O download pode ser feito no site do Poupatempo ou do Detran.SP, em “Licenciamento Digital”.

O não pagamento do licenciamento anual obrigatório pode gerar multa de R$ 293,47 e a remoção do veículo para o pátio do Detran.SP até que toda pendências sejam quitadas. O motorista levará ainda sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

CAMINHÕES

Proprietários de caminhões com placas final 6,7 e 8 também devem pagar o licenciamento dos veículos no mês de novembro.