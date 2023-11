Hoje tem sorteio milionário da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal antecipou o sorteio da Mega-Sena em função do feriado de Finados e sorteará nesta quarta-feira um prêmio multimilionário a partir das 20h.

Quem acertar as seis dezenas mágicas no sorteio de hoje pode levar para casa um prêmio acumulado em R$ 105 milhões, de acordo com o site da Caixa.

É tanto dinheiro que se um apostador ganhasse sozinho e resolvesse deixar o dinheiro na poupança, aplicação com menor rendimento do mercado, ganharia de juros o equivalente a R$ 625 mil, aproximadamente.

As apostas podem ser feitas somente até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 6 números assinalados no volante, custa R$ 5. A loteria permite que o apostador opte por preencher o volante com mais números, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional.

O apostador pode acompanhar em tempo real o sorteio realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.