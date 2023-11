Dia de Finados: confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado prolongado

O Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2), vai afetar o funcionamento de serviços municipais, estaduais e do setor privado em São Paulo. Os cemitérios estarão abertos e haverá reforço da frota de ônibus na Capital. Já o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso e só voltará a vigorar na próxima segunda-feira (6).

Veja abaixo o que abre e o que fecha no feriado prolongado:

Saúde

Na quinta-feira, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará excepcionalmente, das 8h às 16h. Na sexta-feira (3), as unidades Clínicas, Mandaqui, Osasco e Stella Maris abrirão das 8h às 16h. Já no sábado (4), os postos Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão na quinta-feira. Entretanto, na sexta-feira, há expediente normal em algumas unidades (veja aqui).

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da Capital, não funcionarão na quinta-feira.

Na rede municipal de saúde, as unidades que têm AMAs e UBSs integradas funcionarão normalmente durante todo o feriado prolongado. Inclusive, seguem as campanhas de vacinação contra covid-19, influenza e multivacinação pra crianças e adolescentes.

Os CAPs também vão funcionar. Mas os hospitais veterinários públicos ficarão fechados até segunda-feira.

Rodízio Municipal de Veículos

A Prefeitura de São Paulo informou que o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na quinta e sexta-feira, em razão da previsão de redução na circulação de veículos no feriado prolongado de Finados. O sistema volta a vigorar na segunda-feira.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira. São elas:

Rodízio de Veículos Pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).As faixas exclusivas de ônibus não estarão liberadas para o trânsito de veículos na sexta-feira.

Transporte público

Na quinta-feira, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai funcionar com intervalos médios programados para domingo. A exceção será na Linha 10-Turquesa, que contará com Paese entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá, devido à obras de manutenção e modernização. Os veículos terão paradas nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

Na sexta-feira (03), a operação das linhas da CPTM será normal como dia útil. Durante o final de semana o intervalo médio previsto para os sábados (após às 21h) e domingos (durante toda a operação comercial) é de até 35 minutos. Este intervalo é válido para todas as cinco linhas da companhia.

A frota em circulação nas linhas operadas pelo Metrô na quinta-feira será equivalente a de um domingo, com trens reserva em todas as linhas. Já na sexta-feira, no sábado e no domingo, não haverá alteração na operação. Nesses dias, em todas as linhas, trens reservas ficarão disponíveis para operar, caso necessário.

Já a operação das linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, na quinta-feira, seguirão a mesma programação de viagens praticadas aos domingos. Já na sexta-feira, as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção de cerca de 240 linhas que terão horários especiais.

Na Capital, a A SPtrans diz que terá reforço na frota na quinta-feira. As 263 linhas que passam por cemitérios terão identificação no para-brisas, sendo que estarão em circulação cerca de 6.640 ônibus.

Primeiro dia do ENEM

Durante o primeiro dia de aplicação do ENEM, que será no domingo (5), a operação da CPTM e do Metrô será a habitual de domingo e todas as linhas contarão com trens reservas de prontidão, caso necessário.

Para evitar surpresas de última hora, a recomendação é que os estudantes programem a viagem para os locais de provas com antecedência e que realizem a compra antecipada dos bilhetes.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechadas na quinta-feira. Na sexta-feira, os atendimentos presenciais serão retomados, mediante agendamento prévio no site.

O governo reforça que, mesmo durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas ao público durante o feriado do dia dos Finados celebrado na quinta-feira. O atendimento presencial ao público será retomado na sexta-feira, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No sábado (4) e no domingo (5), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para transferências e pagamento de contas.

A Febraban lembra que, em geral, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. “Mas, caso isso não ocorra, contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 2/11 poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 3/11″, informou a entidade, em nota.

Correios

Os Correios também terão suas agências fechadas na quinta-feira, retomando o atendimento normal na sexta. Na quinta os entregadores não vão às ruas, mas as encomendas serão entregues na sexta ou no sábado. Os Correios oferecem a Central de Atendimento durante todo o dia no feriado, no site e por telefone. Os números são: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Parques

Durante o feriado prolongado de Finados os parques municipais e estaduais permanecerão abertos, respeitando seus horários de funcionamento.

