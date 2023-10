Perseguida e queimada viva: ex-marido é preso suspeito de matar estudante no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga a morte da estudante Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, que foi encontrada carbonizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 27. Segundo a investigação, ela foi perseguida após sair do curso pelo ex-marido, Vagner Dias, e foi queimada quando ainda estava viva. O homem foi preso como principal suspeito do crime nesta terça-feira (31).

Conforme a polícia, Raphaela foi casada com Dias por 14 anos, mas o relacionamento terminou e testemunhas disseram que o homem não aceitava. A mulher tinha medo de que ele descobrisse que ela tinha um novo namorado, pois era violento. Em 2014, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o então companheiro por lesão corporal.

Segundo reportagem do site G1, na noite da última quinta-feira (26), Raphaela saía de um curso, quando passou a ser perseguida pelo ex-marido. Dias teria pegado um carro emprestado com um amigo e seguiu a ex até a casa dela, quando a fez entrar no veículo com ele e deixou o local.

O corpo da jovem foi encontrado, já carbonizado, na sexta-feira (27), a mais ou menos 40 quilômetros de casa. Ele foi reconhecido no Instituto Médico Legal (IML) por meio da arcada dentária e por tatuagens.

A polícia acredita que Dias parou para comprar gasolina, quando já estava com Raphaela no carro, e logo depois a queimou ainda viva. O homem foi ouvido na delegacia na segunda-feira (30), quando negou o envolvimento no caso.

Porém, a polícia diz que ele tentou ocultar algumas provas, como seu celular, que foi encontrado completamente destruído. Assim, foi solicitada a prisão temporária, que foi expedida pela Justiça.

A defesa de Dias não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, foi encontrada carbonizada, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: