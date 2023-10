Brasil começa as provas do Atletismo com pódios, mas decepção com Paulo André nos 100 metros rasos

lançamento do disco Izabela Rodrigues ganhou a medalha de ouro no lançamento do disco e Andressa Oliveira (e) ficou com a prata. (Wander Roberto/COB @wander_imagem)

No primeiro dia de provas de Atletismo no Estádio Nacional, de Santiago, nos Jogos Panamericanos de 2023, o Brasil conquistou cinco medalhas: uma dobradinha com ouro e prata no Lançamento de Disco, outra medalha de prata, no Revezamento 4x400m,e um bronze no Salto em Distância.

No melhor desempenho do dia, a festa brasileira foi garantida pelas atletas do Lançamento de Disco feminino, que não deram chances para as rivais dos outros países e dominaram a prova. O melhor lançamento do dia foi o da paulista Izabela Rodrigues, que subiu ao topo do pódio ao cravar a distância de 59m63. Medalha de prata no Pan de Lima 2019, a paraibana Andressa Morais alcançou 59m29 e ficou, novamente,em segundo lugar. A jamaicana Samantha Hall conquistou o bronze com 59m14.

“Tive que fazer uma prova com muita superação... Foi muito legal chegar ao pódio com a Andressa.” — Depois da prova, Izabela ainda estava muito emocionada.

Poucos minutos depois, a brasileira Eliane Martins garantiu a prata no Salto em Distância. Ela cravou 6,49 metros, na sua primeira – e melhor – tentativa. “Durante a prova senti câimbras e não pude melhorar a minha marca”, disse ela.

Eliane Martins no salto em distância. Eliane Martins no salto em distância. (Wander Roberto/COB @wander_imagem)

A terceira medalha de prata do dia foi a mais emocionante do dia. Veio no revezamento 4x400 com Douglas Mendes, Letícia Nonato, Lucas Conceição e Tiffani Domingos.

Os brasileiros chegaram a liderar a prova na segunda passagem do bastão, mas perderam a liderança para o time da República Dominicana, que ficou com o ouro. A equipe dos Estados Unidos ficou com o bronze.

Revezamento 4x400. Revezamento 4x400. (Alexandre Loureiro/COB)

Na noite de segunda-feira, 30 de outubro, também foram disputadas qualificátorias para as finais masculina e feminina dos 100 metros rasos, que acontecerão a partir das 20h55 desta terça. Na disputa feminina, a brasileira Ana Carolina de Jesus representará o Brasil. Entre os homens, está tarefa caberá a Erick de Jesus e Felipe Bardi. Paulo André, o nome mais conhecido do time, pelos resultados que obteve nas pistas e por participar, recentemente, do programa Big Brother da Rede Globo, foi eliminado. Ele sentiu dores, durante a sua bateria classificatória e, tal como aconteceu na TV, abandonou a disputa antes do fim.