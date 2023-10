Tatiana Weston-Webb vence no Surfe e conquista o primeiro ouro do Brasil na modalidade

Dia 11, Surf femenino / Day 11, Surf women's PICHILEMU, CHILE - 30 DE OUTUBRO: Tatiana Weston, do Brasil, medalha de ouro no Shortboard feminino durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 (JORGE LOYOLA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/JORGE LOYOLASANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

Favorita no Surfe com Prancha Curta feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb confirmou o desempenho que se esperava dela e conquistou a medalha de ouro da modalidade. Na bateria final, que definiu a campeã, ela recebeu notas mais altas do que a canadense Sanoa Dempfle-Olin e conquistou o topo do pódio nos Jogos Panamericanos de Santiago.

Quando Tatiana e Sanoa caíram no mar, ele estava muito mexido e com poucas ondas. E isso justificou as primeiras notas baixas para ambas. Mas, com manobras melhores do que a adversária conseguiu 12.33 (7.33 e 5.00) e fez melhor do que a surfista canadense que cravou 10.33 (5.30 e 4.83).

Considerada uma das melhores surfistas do WCT, o circuito profissional da modalidade, Tatiana conquistou em Punta Lobos o seu primeiro título no Pan.

“Foi uma honra representar o Brasil e ter a oportunidade de surfar em um mar que vamos encontrar no ano que vem (no Taiti, onde acontecerão as disputas)”, disse ela. “Esse ouro representa muito para mim”.

Surf Na foto Chloe Calmon. (William Lucas/COB @willlucass)

Antes de Tatiana competir, Carlos Bahia ficou com o bronze no Longboard masculino. Na pranchona feminina, Chloé Calmon, ouro em Lima no Pan de 2029, perdeu a bateria final para a peruana Maria Fernanda Reyes e levou a medalha de prata.

Dia 11, Surf masculino / Day 11, Surf men's Luiz Diniz de Brazil compite en SUP Surf masculino bronze, durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el 30 de octubre. (HEULER ANDREY/SANTIAGO 2023 via /HEULER ANDREY/SANTIAGO 2023 via )

No Stand Up, os brasileiros ganharam duas pratas. Luiz Diniz no Stand Up Paddle masculino, perdeu para o norte-americano Zane Schweitzer. No SUP feminino, Aline Adisaka, no feminino, foi derrotada pela colombiana Isabella Gomes Brady em uma disputa bastante equilibrada. No total os brasileiros conquistaram cinco pódios no Chile.