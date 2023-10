Seleção feminina de handebol conquista o heptacampeonato panamericano e a vaga olímpica para Paris

No final do domingo, dia 29 de outubro, a seleção brasileira feminina de handebol conquistou duas façanhas inéditas, depois da vitória por 30 a 18 contra a Argentina em Viña del Mar. Primeiro, alcançou um inédito heptacampeonato panamericano, sem perder um único jogo desde 1999. O título no Pan de 2023, também valeu a vaga olímpica para os Jogos de Paris.

Apesar de a Argentina ter criado dificuldades nos primeiros minutos da partida , não demorou muito para as brasileiras controlarem o jogo. Terminaram o primeiro tempo vencendo por 17 a 6. No segundo tempo, jogando sem pressão, a seleção fez um jogo aberto e venceu por 30 a 18.

Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Handebol - Final Brasil x Argentina Bruna. (Rafael Bello/COB @rafaelreichert)

“Não tínhamos outro objetivo que não fosse a vaga olímpica. Agora que a conquistamos vamos nos preparar para o Mundial, em dezembro, e depois, para as Olimpíadas de Paris” — Bruna

Com uma campanha invicta, com cinco vitórias, o único contratempo das brasileiras foram as precárias condições do Ginásio Polideportivo de Viña del Mar. No sábado, depois de fortes chuvas em Viña del Mar, houve infiltração de água e goteiras sobre a quadra. Por causa disso, a semifinal contra o Chile foi encerrada pelos árbitros, na metade do segundo tempo. O Brasil ganhava por 30 a 10. Por causa dos efeitos do aguaceiro, a disputa pelo Ouro sofreu um atraso de cerca de três horas. As goteiras no ginásio foram o único obstáculo para uma campanha perfeita do Handebol feminino do Brasil.