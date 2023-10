Samanta Soares ganha o ouro em Santiago e o Judô brasileiro alcança sua melhor campanha em Jogos Panamericanos

No último dia de lutas individuais, a equipe brasileira conquistou a sua sétima medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Santiago com Samanta Soares, na categoria 78 kg. Com isso, a judoca manteve uma supremacia conquistada pela gaúcha Mayra Aguiar, campeã panamericana em Lima e que tem na sua carreira medalhas olímpicas e mundiais.

Com 30 anos de idade, Samanta a substituiu à altura. Na final, conseguiu superar sua adversária, Sairy Colon, de Porto Rico, com um waza-ari com um minuto e meio para o fim do combate.

Com o resultado, o Brasil conquistou a sua sétima medalha de ouro em dez categorias disputadas até o momento, com duas pratas e seis bronzes. Essas quinze medalhas superam os resultados da edição de 2011 em Guadalajara, no México, quando a seleção brasileira de judô conquistou seis ouros e obteve onze pódios.

“Eu queria muito conquistar essa medalha de ouro, nos meus primeiros Jogos Panamericanos”, disse Samanta. “Vim de uma lesão e estou muito feliz de ter conseguido uma coisa que eu não esperava.”

O outro pódio brasileiro do dia foi para Rafael Macedo. Ele conquistou a prata na categoria masculina 90kg ao perder para o cubano Ivan Silva Morales.