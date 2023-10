Laura Pigossi ganha medalhas de ouro e quebra tabu

A brasileira Laura Pigossi não para de fazer história em competições olímpicas. Após conquistar a primeira medalha olímpica do Tênis do Brasil, na Olimpíadas de Tóquio, em 2021, ao lado de Luísa Stefani nas duplas feminina, ela quebrou um tabu sexagenário no Pan de Santiago 2023.

No domingo, dia 29 de outubro, tornou-se a primeira tenista brasileira, desde Maria Esther Bueno, a conquistar títulos no torneio de simples e de duplas. Na véspera, atuando com Luísa, venceu o torneio de duplas. Elas derrotaram as colombianas Maria Herazo e Maria Pérez por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, na quadra central do Centro de las Raquetas do Estádio Nacional de Santiago.

Na final do torneio de simples, também na quadra central, não deu chances para a sua rival, a argentina Maria Lourdes Carlé.

Venceu por 2 sets a 0 com 6/2 e 6/3, dominando desde o começo a partida. Com 1 hora e 41 minutos fez o ponto que definiu o jogo – e mais uma medalha de ouro para ela.

Na véspera, Laura teve outra conquista, obtida com a vitória nas semifinais sobre a também argentina Julia Riera, por 2 sets a 1. Por ter chegado à final do Pan de Santiago 2023, ela se classificou, diretamente, para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

“Desde os Jogos de Tóquio, entendi o que é a sensação de disputar essa competição pelo meu país”, disse Laura. “Prometi a mim mesma que voltaria a fazer isso em Paris e joguei toda a minha energia para conseguir a medalha de ouro para o Brasil e a classificação olímpica.” Com a dupla conquista, ela alcançou proezas. E não quer parar por aí.