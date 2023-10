Ator e modelo que estava desaparecido é achado morto: veja o que falta esclarecer no caso

O ator e modelo Ricardo César Merini, de 37 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto e reconhecido dias depois no Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Ele tinha sido visto pela última vez ao sair do apartamento em que morava, na Bela Vista, no último dia 21. A polícia encontrou um corpo próximo ao Viaduto Doutor Eusebio Stevaux, no Centro, no dia seguinte. Mas a identificação só ocorreu por meio das impressões digitais no sábado (28).

Um vídeo de câmera de segurança mostrou quando Merini chegou e saiu do apartamento em que morava na noite do último dia 21 (assista abaixo). O desaparecimento dele foi denunciado no dia 24, quando a polícia passou a investigar o caso e identificou o sinal do celular dele em uma comunidade no Jaguaré, na Zona Oeste.

Ainda assim, não havia nenhuma informação sobre onde ele poderia estar. Familiares e amigos faziam campanhas nas redes sociais em busca do paradeiro do ator, enquanto o caso seguia em apuração na 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No último dia 22, foi encontrado um corpo de um homem branco, aparentando ter 30 anos, embaixo do Viaduto Doutor Eusebio Stevaux. Ele não portava documentos e foi levado ao IML como indigente. Na ocasião, o boletim de ocorrência apontou a suspeita de que a morte tenha sido causada por suicídio.

No IML, peritos fizeram uma análise e indicaram que o homem morreu em decorrência de um traumatismo craniano. As impressões dele foram analisadas e, no dia 28, foi confirmado que se tratava de Merini.

“Peritos colheram impressões digitais e fotografaram o corpo do homem, que não possuía documentos. Após nova coleta de digitais e exame datiloscópico, o IIRGD [Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt] apontou que a vítima era Ricardo César Merini. Após a identificação, o corpo foi liberado à família no dia de ontem (28), às 23h55″, destacou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Familiares e amigos disseram que a vítima saiu de casa naquela noite para encontrar um amigo, mas não chegou ao local combinado. A polícia continua investigando para saber quais as circunstâncias da morte do ator.

Carreira

Além de atuar como modelo, Merini era ator profissional formado pela escola de teatro Célia Helena. Ele participou dos curtas-metragens “Noite na Taverna” (2015) e “Asco” (2015), além de dublar na animação “O Coração do Príncipe” (2014).

Ele também atuou na peça de teatro “Terror e Miséria no Terceiro Reich” (2012) e na websérie “Halls: Sensação que Inspira” (2014). Ele não fez nenhum trabalho na TV aberta.

