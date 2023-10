Ainda em busca do sonho olímpico

O Brasil conquistou a medalha de ouro no basquete feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao vencer a Colômbia por 50 a 40, no Ginásio Polideportivo 1, do Estádio Nacional de Santiago. O placar com pontuação baixa reflete o que foi o jogo: um festival de erros.

Apesar de não contat com duas de suas principais jogadoras, Manu (levou uma forte pancada no joelho direito) e Maria Albiero(fraturou a mão direita), que se machucaram na semifinal contra a Argentina, a seleção brasileira sempre esteve à frente do marcador.

Santiago 2023 Seleção brasileira feminina de basquete (Miriam Jeske/COB)

Mas, contra as apenas esforçadas – e muito nervosas – colombianas, o time não conseguiu ampliar muito a sua margem no placar, que durante os quatro quartos oscilou em torno dos dez pontos.

“Sabíamos que as colombianas iriam com toda a fome para esta final”, disse Érika, a mais experiente do time. Ela se emocionou muito durante a cerimônia de entrega das medalhas e chorou de emoção.

Mas, bem pensa em comemorar muito. Ao contrário de outras modalidades em que um título panamericano é sinônimo de classificação olímpica, no basquete as vagas serão disputadas em torneios pré-olímpicos. O que envolverá a seleção brasileira será disputado no mês de fevereiro de 2024, no Ginásio de Esportes Mangueirinho, em Belém, no Pará. Ele terá, também, a participação de seleções fortes, como Alemanha, Austrália e Sérvia.