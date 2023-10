Outubro Rosa: especialista indica como empresas podem apoiar funcionárias com câncer de mama

Saiba como as empresas podem apoiar suas funcionárias durante tratamentos de câncer de mama (InaPlavans/Freepik/Divulgação)

O mês de outubro marca a luta contra o câncer de mama e muitas empresas aderem a algumas ações para ressaltar a importância da prevenção e diagnóstico. Mas, apesar desses alertas, dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que, neste ano, foram estimados 73.610 novos casos no Brasil.

A fundadora e CEO da Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, Tatiana Pimenta, dá algumas dicas importantes de como as companhias podem apoiar as funcionárias diagnosticadas que terão de enfrentar um tratamento.

Confira quatro pontos importantes:

Estar aberto para escutar

Segundo a especialista, praticar a escuta atenta é um dos gestos mais significativos que os gestores podem oferecer. Enquanto a mulher compartilha seus sentimentos e medos, o chefe deve reservar um momento para ouvir em silêncio, mostrando seu interesse genuíno por suas palavras.

“É importante entender que, em muitos casos, o simples ato de falar sobre seus desafios já é terapêutico. Mantenha-se disponível para ouvir sem julgamento e sem pressionar por respostas ou soluções imediatas”, afirma a CEO.

Incentivar a busca por auxílio psicológico

Tatiana destaca que os gestores devem estar atentos às palavras da pessoa com câncer de mama e, se notarem sinais de pessimismo ou falta de perspectiva, devem incentivá-la a procurar ajuda profissional para avaliação completa da sua saúde mental.

“Também é importante destacar como a terapia pode ser um recurso valioso, mesmo na ausência de diagnóstico de transtorno mental. Isso ajuda a enfrentar o momento de adversidade com mais resiliência. Até porque nunca é fácil receber um diagnóstico desse”, comenta.

Incentivar a participação em programas sociais na empresa

Manter a inclusão social é fundamental para fazer a colaboradora se sentir amada e integrada, independentemente de sua presença física. A especialista diz que é importante que a empresa e os colegas de trabalho as incentivem a participar de ambientes que proporcionem apoio social, pois esse é um fator relevante para o bem-estar emocional, especialmente durante o tratamento do câncer de mama.

“Mesmo que, a princípio, ela não queira comparecer, continue convidando-a para eventos e passeios. É importante que ela frequente lugares onde se fale abertamente sobre o assunto, além de poder escutar e compartilhar as experiências vividas durante esse processo”, destaca.

Respeitar a nova rotina da colaboradora

Reconheça que o tratamento, como a quimioterapia, pode causar fadiga extrema, tornando tarefas simples na rotina de trabalho desafiadoras. Tatiana afirma que os gestores devem oferecer ajuda prática ou sugerir alternativas para simplificar a rotina da pessoa com câncer de mama. É importante destacar que aliviar a carga de tarefas diárias pode reduzir o estresse e a exaustão, contribuindo para o bem-estar mental e permitindo que ela concentre sua energia no tratamento.

“Promover a conscientização sobre a doença e a saúde mental no ambiente de trabalho é essencial. Juntos, podemos reduzir a sobrecarga emocional, demonstrando apoio e empatia em nosso ambiente profissional. Isso não só fortalece nossos relacionamentos, mas também enriquece nossa cultura corporativa”, conclui.