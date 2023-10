E o sonho do Brasil no Beisebol do Pan 2023, acabou em medalha de prata

No final do Beisebol a surpreendente seleção brasileira não conseguiu realizar o sonho de conquistar a medalha de ouro. Enfrentando a Colômbia – que havia vencido por 8 a 4 na estreia – desta vez o Brasil não teve chances e perdeu por 9 a 1, ficando com uma inédita medalha de prata no beisebol dos Jogos Pan-Americanos nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023.

A partida até que começou equilibrada: mas a partir da quarta entrada, os colombianos conseguiram uma vantagem de três pontos – que foi aumentando a cada entrada.

“Representamos o Brasil da melhor forma possível, mas a Colômbia jogou uma partida tremenda”, diz Paulo Orlando. “Temos talento, mas precisamos de investimento: espero que esta medalha de prata traga mais interesse para o nosso esporte”.

Para chegar ao pódio, o time do Brasil fez um percurso surpreendente: além de ganhar dos colombianos na estreia, venceu países com mais tradição no Beisebol, como Venezuela, Cuba e Panamá. Foi a primeira vez em dezesseis anos que a seleção brasileira masculina da modalidade participou da competição.