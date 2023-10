Brasileiras avançam para as finais no basquete e no handebol do Pan 2023

Dia 9, baloncesto femenino semifinal Brasil vs Argentina / Day 9, basketball women’s semifinals Brasil vs Argentina Carino dos Santos, do Brasil, conduz a bola durante a partida semifinal contra a Argentina no Centro Esportivo do Estádio Nacional em 28 de outubro em Santiago, Chile. (ANDRES PIÑA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/ANDRES PIÑA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

“Apesar de o placar dar uma ideia diferente, foi um jogo tenso e difícil, no qual nosso time teve que manter o foco até o final”, disse a pivô Leila Zabani, a cestinha do jogo, com 19 pontos. “Em alguns momentos a gente pecou um pouco na defesa, e foi isso que fez este jogo ficar um pouco mais complicado do que aparenta à primeira vista.”

Agora, as brasileiras decidirão o título do Basquete feminino de Santiago 2023 contra a Colômbia, neste domingo, também no Poliesportivo 1. Nas semifinais, disputadas na última sexta-feira, elas venceram as rivais por fáceis 78 a 57.

Dia 9, baloncesto femenino semifinal Brasil vs Argentina / Day 9, basketball women’s semifinals Brasil vs Argentina Leila Zabani do Brasil contra Camila Suarez da Argentina que tenta um chute durante a partida semifinal (ANDRES PIÑA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT/ANDRES PIÑA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT)

“Como nós, a Colômbia também chegou à final e será um adversário difícil por ter um estilo de jogo físico” — Leila, não quere saber de oba-oba antes da decisão.

. Até agora as brasileiras venceram seus quatro jogos e têm 100% de aproveitamento na quadra do Poliesportivo de Ñuñoa.

A partida decisiva entre brasileiras e colombianas começará às 20h e terá transmissão pelo streaming do COB e na TV Cazé, que estão transmitindo as disputas do Pan de Santiago 2023.

Handebol feminino Handebol feminino (Alexandre Loureiro/COB)

HANDEBOL FEMININO BUSCA O HEPTA NO PAN

Outra seleção brasileira feminina que está a se dando bem nas quadras chilenas é a de Handebol feminino. Invicta desde 1995, em Jogos Panamericanos, chega a mais uma disputa pela medalha de ouro, outra vez contra a Argentina, a partir das 19h30, no streaming do Canal Olímpico do Brasil. Em Viña del Mar, na semifinal, o Brasil venceu o Chile por 30 a 10, nas semifinais e pode conquistar seu setimo título seguindo em Jogos Panamericanos. Os destaques do time foram a artilheira Adriana, que marcou 11 gols, e a goleira Gabi, que fez ótimas defesas quando o Chile atacou.

E o placar desta semifinal poderia ser até mais elástico, não fosse por um fato inusitado: por causa de um problema no telhado do Ginásio Polideportivo de Viña del Mar, onde o jogo aconteceu, e das fortes chuvas, que caíram nas redondezas, o jogo foi interrompido quando faltavam cerca de dezesseis minutos para o final, porque a quadra ficou impraticável.

Neste domingo, 29 de outubro, a partir das 19h30, as brasileiras jogarão pelo seu setimo título consecutivo em Jogos Panamericanos, contra a Argentina. Se vencerem, conquistarão a sua sétima medalha de ouro seguida na competição. Elas não sabem o que é perder em edições dos Jogos Panamericanos, desde 1995.