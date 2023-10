Brasil fecha o segundo dia de disputas no Judô com mais quatro medalhas: duas delas são de ouro

No segundo dia de lutas do Judô no Pan de Santiago 2023, o tatame do Centro de Lutas de Contato do Estádio Nacional continuou a ser uma fábrica de medalhas para os brasileiros. No total foram conquistadas cinco: duas de ouro, com Gabriel Falcão, na categoria 73 kg, e Guilherme Schmidt, nos 81 kg. Daniel Cargnin levou a prata nos 73 kg: devido a uma lesão em seu tornozelo, na semifinal na qual derrotou o colombiano, Andrés Sandoval Miranda, ele não pode lutar pelo ouro. Derrotada na semifinal pela canadense Ena Harris obteve o bronze ao vencer a colombiana Cindy Mera. “Esse foi o meu primeiro Pan e sair com a medalha foi uma superação”, disse. “Perdi na semifinal, mas encontrei forças para vencer uma atleta que já tinha me vencido em outra competição”.

Na última luta do dia, o brasileiro Guilherme Schmidt enfrentou o chileno Jorge Daniel Alvarez e toda a torcida chilena, com direito ao presidente da República do país, Gabriel Boric, na tribuna. E ele não se intimidou. Com 94 segundos de luta, já com a vantagem de um waza-ari, ele liquidou o combate com um ippon.

“Conheço bem o Álvares, que fez treinamentos comigo lá em Belo Horizonte e fiquei meio receoso de que ele estivesse escondendo algo”, disse Schmidt, logo após sua vitória. “Mas estou bem preparado: em setembro, fui vicecampeão no Campeonato Panamericano e da Oceania, no Canadá e estou treinando jiu-jitsu para aprimorar a luta no chão.”

Na categoria 73 kg, por um triz não houve um duelo entre brasileiros pela medalha de ouro. Seria entre Gabriel Falcão e Daniel Cargnin, que venceram suas semifinais. Mas, Cargnin torceu seu tornozelo esquerdo durante a luta contra o colombiano Andrés Miranda. Sentindo muitas dores e com inchaço no local, restou a ele desistir. De acordo com o médico da Confederação Brasileira de Judô, Guilherme Garofo.