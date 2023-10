Brasil estreia no Judô e conquista seis medalhas em Santiago: quatro delas são de ouro

Os judocas brasileiro estrearam com sucesso no primeiro dia de competições do Judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nas disputas na categorias de peso mais leves, neste sábado, os brasileiros subiram ao pódio em todas as categorias nas quais esteve em ação e conquistou quatro medalhas de ouro e duas de bronze.

Destaque para Rafaela Silva, que ao conquistar a sua medalha de ouro no Pan de Santiago 2023 tornou-se a primeira judoca brasileira campeã olímpica, mundial (por duas vezes) e, também, pan-americana. Na final da categoria até 57 quilos, a brasileira derrotou a argentina Brisa Gomez por ippon, com 1min28 de luta.

“Meu objetivo era vir aqui e ser campeã: nos últimos quatro anos, o meu objetivo foi voltar e conquistar este título”, disse Rafaela, ao PUBLIMETRO, minutos depois de sair do testamento do Centro de Esportes de Contato do Estádio Nacional. “Em 2019 me tiraram a medalha de ouro que conquistei no Pan de Lima e também o bronze que ganhei no Campeonato Mundial “, disse ela.

Segundo, Rafaela seu próximo objetivo será ganhar uma medalha nas Olimpíadas de Paris. “Sempre procuro pensar que as dificuldades servem para nos fortalecer: dezesseis anos depois de bater ns trave e de ter um dos piores dias da minha vida, enfim consegui chegar ao meu objetivo.” Além da desclassificação no Pan de Lima 2019, Rafaela ganhou uma prata em Guadalajara 2011 e um bronze em Toronto 2015.

Nas lutas do primeiro dia de lutas do Judô no Centro de Esportes de Contato do Estádio Nacional, outras duas judocas ganharam ouro, alem de Rafaela Silva. Na categoria até 48 kg, Aléxia Nascimento venceu a mexicana Edna Torres, por ippon. E na categoria até 52 kg, Larissa Pimenta ganhou a medalha, depois que a mexicana Lizbeth Martinez foi desclassificada após cometer três punições (são conhecidos como “shidos”). Entre os homens, Maichel Augusto também subiu ao topo do pódio na categoria 60 kg após o colombiano Sebastián Cano, seu adversáriona final ser punido com três shidos.

Duas medalhas de bronze foram conquistadas na categoria 66 kg, com Wlliam Lima que venceu o peruano Juan Miguel Postigos e nos 48 kg, por Amanda Lima que derrotou a dominicana Mary Dee Vargas.

Neste domingo o Judô terá mais lutas, desta vez nas categorias 63 kg e 70 kg e 73 kg e 81 no masculino. Fique de olho e torça porv Ketleyn Quadros (63kg), Daniel Cargnin (73kg), Gabriel Falcão Lira (73kg), Alexia Castilhos (70kg), Luana Carvalho (70kg) e Guilherme Schmidt (81kg). Eles entrarão no tatame com boas chances de subirem ao pódio.