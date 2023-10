Brasil conquista prata na Marcha Atlética marcada por erro grotesco

A Marcha Atlética de 20 km dos Jogos Panamericanos de Santiago 2023, no Parque O’Higgins entrará para a história como um vexame colossal. O problema? O percurso foi feito em uma distância menor do que deveria.

Pior: a falha só foi percebida depois que as mulheres, que foram as primeiras a competir, já tinham completado o percurso. Tinha chamado a atenção os tempos extraordinariamente baixos: a peruana Kimberly García, que conquistou a medalha de ouro, cravou o tempo de 1 hora, 12 minutos e 26 segundos no percurdo feito no Parque O’Higgins de Santiago, em uma manhã fria e sob forte chuva. E não tinha sido apenas Kimberly: outros onze competidoras também superaram o recorde mundial de 1:23,49 da chinesa Jiayu Yang, desde 2021. Também bateriam o melhor tempo masculino: 1::16,23. Era óbvio que algo não estava correto.

Questionada sobre o erro grotesco no percurso, a Corporação Santiago 2023, entidade organizadora do evento, informou em comunicado que “devido a um problema de medição, de responsabilidade exclusiva da Associação Pan-Americana de Atletismo (APA), os tempos obtidos foram anulados”. O comunicado apontou para o fato de que “as medições do percurso, feitas pelo perito contratado, pela APA , Marcelo Ithurralde, não terem sido precisas.”

Para fazer a correção no traçado, a prova masculina sofreu um atraso de meia hora. Quando, enfim!, foi dada a largura, o equatoriano Eduardo Olivas e o brasileiro Caio Bonfim assumiram a ponta. Mas, Olivas conseguiu estabelecer uma diferença em torno dos 5 segundos. E assim, eles se mantiveram até cruzar a linha de chegada.

Assim, Bonfim repetiu a medalha de prata que havia conquistado em Lima. Na conturbada prova feminina, Viviane Lyra foi a quarta colocada, Gabriela Sousa sexta. Se os tempos as primeira medição valessem, elas também teriam superado o recorde mundial.