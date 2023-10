Brasil conquista dois pódios na maratona aquática feminina do Pan de Santiago

Desta vez a atual campeã olímpica da Maratona Aquática, a brasileira Ana Marcela Cunha, não conseguiu subir ao topo do pódio. Campeã no Pan de Lima 2019 e das Olimpíadas de Tóquio, dois anos depois, desta vez a brasileira teve que se contentar com a medalha de prata. A gaúcha Viviane Jungblut chegou em terceiro lugar.

Tão logo a prova começou, ficou evidente que a brasileira não conseguiria impor o seu melhor ritmo na Laguna Los Morros, nos arredores de Santiago. E isso tem uma explicação: em novembro do ano passado, Ana Marcela teve que submeter-se a uma cirurgia no ombro esquerdo para corrigir uma ruptura em tendões do seu ombro esquerdo.

“Vim para o Pan de Santiago sem estar 100% para competir e, depois de uma cirurgia como a que fiz, sempre há receio de machucar “, disse Ana Marcela. “Foi justamente usando esse traje que acabei lesionando e ainda tenho medo de colocá-lo de novo”. Segundo ela, por tudo que passou para que pudesse voltar a competir foi uma prova de superação. “Era eu contra eu mesma o tempo inteiro.”