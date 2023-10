Doze anos depois, o Brasil volta ao topo do Vôlei de Praia nos Jogos Panamericanos

As equipes olímpicas do Vôlei de Praia do Brasil voltaram a ser as melhores do continente. Nas finais dos Jogos Panamericanos de Santiago 2023, tanto o time feminino, formado por Ana Patrícia Silva Ramos e Eduarda Silva Ramos, a Duda, como no masculino com André Stein e George Wanderley, venceram suas finais e ganharam medalhas de ouro que tinham sido conquistadas pela última vez no Pan de Guadalajara, em 2011.

Naquele ano, Juliana Silva e Larissa, no feminino, e Alisson Cerrutti e Emanuel Rego, no masculino venceram a disputa na modalidade.

Vôlei de Praia André e George. (Alexandre Loureiro/COB)

Mas para conquistar o título que não vinha há doze anos, as duplas do Brasilntiveram que dar o seu melhor. No primeiro jogo do dia, Ana Patrícia Silva Ramos e Duda, como Eduarda é conhecida, precisaram manter o sangue-frio para vencerem as canadenses Wilkensen e Humana-Paredes que, como elas disputam o Circuito Mundial do Vôlei de Praia.

O primeiro set foi disputado ponto a ponto, até que no final as brasileiras, finalmente, conseguiram estabelecer a vantagem de dois pontos, e vencerem por 22 a 20. Um cenário parecido aconteceu no segundo set, com a partida equilibrada até o décimo-quinto ponto. Uma cortada de Ana Patrícia seguido de um bloqueio dela e de um erro das canadenses, definiram o jogo.

Vôlei de Praia Duda e Ana Patrícia. (Alexandre Loureiro/COB)

“Realizamos um sonho com esta conquista... Fomos fiéis à nossa tática e conseguimos manter a nossa concentração contra adversárias muito fortes.” — Ana Patrícia

No masculino, André e George encontraram ainda mais dificuldades contra os cubanos Jorge Alayo e Noslen Díaz. Altos, habilidosos e rápidos, eles tinham surpreendido a dupla brasileira e a derrotado, durante a fase de grupos. Na final, foram devidamente estudados pela dupla brasileira e pela comissão técnica do time.

“Entramos com uma postura tática nova e isso nos ajudou a ganhar o primeiro set”, diz George. “Eles ajustaram a sua postura no segundo set – que venceram – e fomos para o tie-break com tudo”.

O forte bloqueio de André: arma do Brasil para vencer André. (Alexandre Loureiro/COB)

O resultado dos sets, 21/12 para os brasileiros, no primeiro, 21/19 para os cubanos, no segundo, e 15/13 para os brasileiros, no tie-break, resumem o equilíbrio nesta final em Santiago.

“Tivemos que ter muita resiliência para sair de um resultado ruim no Circuito Mundial e termos paciência e preparo para vencer uma equipe de alto nível “.

Apesar do título panamericano, as duplas brasileiras ainda não estão classificadas para as Olimpíadas de Paris. As maioria vagas serão definidas pelo ranking mundial que será fechado, apenas, no dia 17 de junho de 2024. Para os brasileiros, a batalha ainda promete ser longa.