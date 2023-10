Atirador que matou 18 pessoas em Maine, Estados Unidos, é encontrado morto em cidade vizinha

O homem que matou 18 pessoas e feriu outras 13 em Maine, Estados Unidos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (27), conforme informado pelo g1. As buscas pelo suspeito duraram dois dias.

De acordo com autoridades do estado, o corpo do suspeito, um homem de 40 anos reservista do exército, foi encontrado em uma cidade vizinha a do massacre, que ocorreu em Lewiston.

O atirador invadiu um bar e um pista de boliche, sendo esse considerado o maior ataque em relação a vítimas fatais em 2023 nos Estados Unidos.

O corpo do suspeito estava em uma floresta na cidade de Lisbon. Um carro abandonado, que seria do criminoso, também foi encontrado pelas localidades.

LEIA TAMBÉM: Saiba o quanto Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos ganharam por filme recém-lançado

“Como muitas pessoas, estou respirando aliviada esta noite”, comunicou Janet Mills, governadora do Maine, durante entrevista coletiva.

Vítimas de ataque a tiros no Maine acreditaram que era uma ‘pegadinha de Halloween’

O prefeito da cidade de Auburn, município vizinho a Lewiston, nos Estados Unidos, afirmou que as pessoas que testemunharam o ataque a tiros inicialmente pensaram que estavam vendo uma pegadinha de Halloween. Segundo informações, 18 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas após o ataque.

Jason Levesque, prefeito de Auburn, declarou em entrevista à NBC que as pessoas só perceberam que não se tratava de uma pegadinha quando a situação começou a escalar.

“Eles pensaram que era algum tipo de brincadeira de Halloween ou algo do tipo quando ouviram os estalos iniciais, até que tudo começou a aumentar muito rapidamente”, conta.

“Descrença, na verdade, foi uma coisa comum que ouvi entre as testemunhas”, afirma o prefeito após afirmar que muitas das testemunhas do ataque estão na cidade de Auburn, sendo que a maioria relata ter presenciado um cenário de confusão e caos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Bahia: cantora gospel Sara Mariano gravou vídeo antes de desaparecer; veja as imagens

⋅ Censo 2022: mulheres são maioria em todas as regiões pela primeira vez

⋅ Saiba quem é o médico é suspeito de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroida, em SP