Saiba quem é o médico é suspeito de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroida, em SP

O médico proctologista Paulo Augusto Berchielli, de 63 anos, foi denunciado por pelo menos quatro pacientes por abusos sexuais cometidos em sua clínica, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Duas das vítimas afirmam que foram estupradas por ele após serem submetidas a cirurgias para correção de hemorroidas. O Ministério Público denunciou o profissional e a Justiça decretou a prisão, mas ele segue foragido.

Conforme reportagem do portal “Metrópoles”, uma das pacientes, uma enfermeira de 47 anos, contou que foi operada pelo médico em agosto do ano passado, quando ele a estuprou. “Eu estava ainda grogue, por causa da anestesia. Mas lembro, em flashs, dele me colocando de bruços na maca e minha cabeça batendo na parede. Vomitei. Depois de um tempo, vi que ele limpava o pênis em uma pia ao lado da maca”, relatou.

Segundo a vítima, Berchielli teria aumentado a dose de sua medicação e, por isso, ela apagou depois que chegou em casa, acordando apenas dois dias depois. “Quando acordei senti uma dor terrível na região do ânus. Ele me abusou no local onde havia feito a cirurgia. Fui em seguida na delegacia, para registrar um boletim de ocorrência”, relatou ela.

A enfermeira procurou a 5º Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Tatuapé. Ela ainda usava a mesma roupa que saiu da clínica, assim, o vestuário foi encaminhado para perícia. Porém, segundo a vítima, quando os laudos saíram deram negativo para a presença de sêmen. Foi aí que ela notou que sua calcinha tinha sumido e não tinha sido analisada.

Assim, ela foi até a delegacia e questionou duas escrivãs, que a teriam humilhado. “Uma delas perguntou para a outra se ela estava com calcinha, e tirando uma da minha cara porque eu perguntei sobre a minha, que tinha desaparecido”, relatou.

Cerca de um ano e meio depois, quando o Ministério Público solicitou o resultado dos laudos, a calcinha reapareceu e sua análise deu positiva para a presença se sêmen. A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) sobre a conduta dos policiais da 5ªDDM, mas ainda não houve respostas.

Após a repercussão do caso, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) informou que investiga “o profissional em questão”, mas ainda não foi notificado sobre o pedido de prisão. No site do órgão, o registro profissional do médico consta como ativo.

Proctologista Paulo Augusto Berchielli teve a prisão decretada por estupro, mas segue foragido e com registro ativo no Cremesp (Reprodução/Site Cremesp)

O que diz o médico?

O advogado Daniel Leon Bialski, que defende o proctologista, negou todas as acusações contra o médico e disse que sua inocência “será comprovada no decorrer do processo”.

“Declaramos, ainda, que sua atuação sempre se pautou pela ética e respeito a seus pacientes, sendo reconhecido pela reputação ilibada conquistada ao longo dos mais de 40 anos de carreira, na qual atendeu e realizou procedimentos em milhares de pacientes, sem qualquer intercorrência ou acusação semelhante”, disse ao “Metrópoles”.

