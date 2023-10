No Vôlei de Praia, as duplas brasileiras vão em busca da quebra de um tabu de doze anos

Desde 2011, quando Juliana Silva e Larissa França venceram a disputa do Vôlei de Praia nos Jogos Panamericanos de Guadalajara, no México, o Brasil não sabe o que é conquistar uma medalha ouro nesta competição. Seus últimos campeões no Vôlei de Praia no Pan foram Juliana Silva e Larissa, no feminino, e Alisson Cerrutti e Emanuel Rego, no masculino. Pois nesta sexta-feira, 27 de outubro, às 18 horas, há uma boa chance deste tabu cair tanto no feminino com Ana Patrícia Silva Ramos e Eduarda Silva Ramos, a Duda, como no masculino com André Stein e George Wanderley, que estão entre os melhores do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Vôlei de praia 26.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Vôlei de praia masculino - Semifinal - Brasil (André e George) xChile (Esteban e Marco) - Foto Wander Roberto/COB @wander_imagem (Wander Roberto/COB/Wander Roberto/COB)

Considerada a melhor do Circuito Mundial, com quatro vitórias em cinco etapas disputas, a dupla formada por Duda e Ana Patrícia está na final contra as canadenses Wilkensen e Humana-Paredes. Nas últimas partidas, as brasileiras têm levado a melhor. No final de setembro, na etapa de Paris, do Circuito Mundial venceram as rivais da Final do Pan de Santiago 2023 por 2 sets a 0, com parciais de 21/10, 21/19. “As canadenses são muito boas e a gente vai ter que estudar muito o que elas vêm fazendo neste campeonato para traçar uma estratégia”, diz Ana Patrícia. “Estamos preparadas e motivadas para brigar pelo título “. Na sua partida da semifinal na Arena de Vôlei de Praia no Parque Peñalolén as brasileiras venceram as americanas Corinne Quiggle e Sarah Murphy por 2 sets a 0, com 21 a 11 e 21 a 18 nos dois sets.

Já na disputa masculina haverá brasileiros e um clima de revanche, já que os brasileiros André e George encaram na decisão pela medalha de ouro, exatamente, os cubanos Jorge Alayo e Noslen Díaz, que os venceram na fase de grupos.

“Como a dupla de Cuba não joga o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nós não tínhamos muitas referências sobre eles e fomos surpreendidos... Desta vez estaremos com uma leitura melhor contra e melhor preparados para enfrentar um time muito bom”. — André

Para chegar à final, os brasileiros tiveram que encarar a dupla do Chile, formada pelos primos Estebán e Marco Grimalt e um Arena barulhenta, com a torcida apoiando muito o time da casa. Com tranquilidade, aproveitando o nervosismo e os erros dos rivais, os brasileiros fecharam a partida com 21 a 13 e 21 a 17. Agora as duas duplas do Brasil vão com tudo para tentar voltar ao topo do pódio.