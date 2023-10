Homem é preso após matar companheira e jogar corpo em bueiro; vítima estava sem cabeça

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar a companheira e esconder o corpo dela em um bueiro, em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. A vítima, Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, estava desaparecida desde o último dia 19 de setembro. Seu corpo foi encontrado na galeria pluvial em estado avançado de decomposição e sem a cabeça.

A vítima foi encontrada na quarta-feira (25), enquanto uma equipe da companhia de gás fazia uma manutenção por meio de um bueiro. A Polícia Militar foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi identificado.

O delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto, responsável pelas investigações, contou à EPTV que Maria Carolina e o companheiro, José Albert Menezes Santos, de 24 anos, tiveram uma discussão no dia 18 de setembro, quando o homem acusava a mulher de traição. Assim, ele a teria asfixiado.

“Ele pegou-a pelo pescoço, mediante uma chave de braço, e acabou asfixiando a amásia dentro do imóvel do casal. Permaneceu cerca de três horas com o corpo da residência e 2h, já do dia 19 de setembro, foi até uma tampa de bueiro, abriu a tampa que estava desencaixada, e jogou o corpo dentro da galeria. Então, ela dentro da galeria pluvial desde 19 de setembro”, explicou o investigador.

Como a cabeça não estava junto ao corpo, a polícia acredita que ela tenha se desprendido por conta do avançado estado de decomposição. O membro ainda não foi localizado.

Durante as investigações, José Albert foi questionado sobre a mulher e acabou confessando o crime. Assim, foi solicitada a prisão temporária. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver na 2º Delegacia Policial de Santa Bárbara d’Oeste e as investigações continuam.

LEIA TAMBÉM: