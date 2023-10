Filho é preso suspeito de matar pais idosos e enterrar corpos no quintal de casa, em SC

Rita Zanelle, de 68 anos, e o marido, Ivo Romano Lerner, de 63, foram achados mortos e enterrados no quintal de casa, em SC (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga as mortes de Ivo Romano Lerner, de 63 anos, e Rita Zanelle, de 68, que foram encontrados enterrados no quintal da casa em que moravam, na cidade de Porto União, em Santa Catarina. O filho deles foi preso como principal suspeito e é apurada a hipótese de que o crime tenha sido motivado por questões financeiras.

Os corpos das vítimas foram encontrados por familiares na quinta-feira (26), enterrados a cerca de 400 metros da residência deles, no bairro São José do Maratá. A Polícia Militar foi acionada e disse que eles estavam em dois sacos e havia manchas de sangue espalhadas pela casa.

Em entrevista ao site G1, o delegado Saul Bogoni Junior, responsável pelo caso, disse que o filho do casal foi preso por ser o principal suspeito. Ao ser ouvido, o rapaz negou a autoria do crime.

“Algumas testemunhas relataram divergências financeiras. Mas conviviam normalmente. Segundo testemunhas o suspeito tem histórico de depressão”, disse o delegado, que ressaltou que o filho morava na mesma propriedade rural da família, mas em outra casa, que ficava a cerca de 150 metros da dos pais.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), que deve apontar quais as causas das mortes. “O laudo necroscópico ainda não foi entregue pelo IML, mas, a princípio, foi usada uma arma de fogo longa”, disse Junior.

O sepultamento dos idosos está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (27), na cidade de São José do Maratá, no Rio Grande do Sul.

O nome do filho não foi divulgado, assim, a defesa dele não pôde ser achada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

