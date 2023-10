E o Brasil virou potência panamericana no Boxe

O Boxe brasileiro está dando um show no ringue do Centro de Treinamento Olímpico de Ñuñoa onde estão aontecendo as disputas da modalidade nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023. Desde que São Paulo sediou os Jogos Panamericanos de 1963 nunca o Brasil tinha chegado a tantas finais no Boxe como nesta edição em Santiago. Dos doze pugilistas do país que estão participando dos Jogos Panamericanos de Santiago 2023, nove ainda estão na briga por medalhas de ouro, nos confrontos que definirão os donos das medalhas de ouro, nesta sexta-feira, 27 de outubro.

Beatriz Ferreira 26.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Boxe - Beatriz Ferreira 60kg - Foto de Miriam Jeske/COB @miriamjeske_ (MIriam Jeske/COB)

A partir das 11h, entrarão no ringue, brigando por uma vaga na final, Tatiane Chagas (54kg) contra a colombiana Yenny Castañeda, Bia Ferreira (60kg) contra a também colombiana Angie Pana e Keno Machado (92kg), contra o cubano Julio Peraza. Depois, no período a partir das 17h, disputarão as semifinais Caroline Almeida (50kg) contra a norte-americana Jennifer Lozano, Michael Douglas (51kg) contra o dominicano Yulio Reyes, Jucielen Romeu (57kg) contra a colombiana Valeria Reyes, Barbara Santos (66kg) contra a norte-americana Morelle Mocane, Wanderley Pereira (80kg), contra o cubano Arlén Cardona, e Abner Teixeira (+92kg) contra o norte-americano Joshua Edwards.

“Nosso lema é insista, persista e vá em busca dos resultados.” — Bia Ferreira

Para dar uma ideia da evolução do desempenho do Boxe brasileiro, nessa campanha em Santiago, nos Jogos Panamericanos de Lima, em 2019, a pugilista Bia Ferreira, da categoria 60kg foi a única brasileira a voltar para casa com uma medalha de ouro pendurada no seu pescoço, e a equipe de pugilistas que foi ao Peru subiu seis vezes ao pódio. Agora , quatro anos depois, os brasileiros já asseguraram doze medalhas. Falta só definir se serão douradas ou prateadas.

“A gente queria ter oito medalhas, nestes Jogos Panamericanos e superamos esta meta, em Santiago 2023″, disse ao PUBLIMETRO, Mateus Alves, treinador da equipe permanente da Confederação Brasileira de Boxe. O segredo para essa evolução, segundo ele ? Trabalho, método e dedicação.

“Estamos com uma sintonia muito boa e todo mundo está se dedicando muito nos treinamentos “, diz Bia Ferreira, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio e de ouro no Pan de Lima, há quatro anos. “Nosso lema é insista, persista e vá em busca dos resultados.” No caso do Boxe brasileiro, trabalhar direito está dando frutos, leia-se conquistas em cada vez mais categorias de peso.