Centro histórico de São Paulo recebe evento gratuito para famílias no sábado; veja programação

Evento 'Centro Encantado' contará com apresentação do grupo 'Beatles para Crianças', neste sábado (28), em SP (Divulgação)

O centro histórico de São Paulo recebe neste sábado (28) o evento “Centro Encantado”, que tem o objetivo de apresentar a área para as crianças e aumentar a conexão delas e memórias com a região. Iniciativa gratuita contará com uma série de atividades, que vão desde brincadeiras, oficinas, estação circense, roteiros turísticos, até shows do blocos infantis “Fraldinha Molhada”, “Charanguinha do França” e do grupo “Beatles Para Crianças”.

A organização do “Centro Encantando” destaca que o evento também pensou nas crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que poderão curtir um ambiente espaçoso e inclusivo, com promoção de atividades sensoriais com brinquedos terapêuticos, espaço para estimular os sentidos, área de leitura e estações com papel texturizado, giz de cera e materiais adaptados. Profissionais treinados e preparados para acolher as crianças e as suas famílias serão o apoio para que todos sejam atendidos.

As famílias que passarem por diferentes pontos do perímetro do triângulo histórico de São Paulo encontrarão inúmeras atividades ao longo do percurso. Oficinas de circo serão oferecidas para as crianças e haverá uma estação inteira de infláveis para a molecada. Show de mágica, oficinas de pipas e cosplays também poderão ser vistos entre as atrações, além de competições esportivas para as crianças. Para celebrar o Halloween, as crianças poderão se fantasiar e participar de roteiro especial para sair em busca de doces ou travessuras em pontos específicos do centro histórico.

O “Centro Encantado” é uma realização da iniciativa privada e está ligado ao movimento #TodosPeloCentro, criado pela Prefeitura de São Paulo para transformar a região central com a promoção de eventos e melhorias urbanas. A iniciativa ainda faz parte da programação da 16ª edição da Virada Esportiva, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer paulistana, que acontece durante o mesmo fim de semana.

Conhecido como Coronel Salles, o vereador da cidade de São Paulo e Coronel da reserva da Polícia Militar, é um dos principais apoiadores do evento e da ocupação do Centro. “Além da importância histórica do local e do potencial turístico da região, queremos que os paulistas e os visitantes da cidade usufruam do entorno e, mais que isso, que também colaborem para a transformação da região, entre o antigo e o novo. Nossa ideia é que as crianças também olhem para o centro com afeto e para que se apropriem da cidade e a aproveitem da melhor forma”, afirma o parlamentar.

O evento ainda conta com apoio dos empresários locais. “Na mesma proporção e velocidade que a cidade de São Paulo cresce, esperamos que os novos paulistanos também aprendam a amar o centro da cidade e levem para o local muito mais vida, diversidade e a inclusão. Reunimos todo comércio local para participar e estamos animados para receber as famílias no centro. Precisamos de mais eventos como esse”, afirma Felippe Nunes, sócio do Café Girondino, um dos estabelecimentos mais tradicionais e icônicos do centro histórico de São Paulo.

Atividades no entorno

Para quem quiser esticar o passeio durante o dia, há diversas opções de agenda interessantes para crianças no entorno.

O Farol Santander conta com as exposições “Di Cavalcanti - 120 anos”, “Arigatôbrigado Arte Japonesa no Brasil/Culturas Conectadas, Pista do 21 por Rajas Skatepark, com aulas de skate, e muito mais.

O CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil realiza a exposição “Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz” e sessões da mostra que reúne curtas da Pixar Animation, “A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade”, entre outras atividades.

Já a Caixa Cultural São Paulo tem oficinas de contação de histórias e a mostra interativa “Floresta Encantada”, além de outras atividades na programação. O local ainda fica próximo do Mosteiro de São Bento, Praça das Artes, Galeria do Rock, Shopping Light e Sesc 24 de maio, com muita programação para a família.

É importante destacar que haverá policiamento reforçado no local, além de segurança privada do evento. A programação é permitida para crianças de todas as idades, por isso, tem indicação livre.

Serviço:

O que: Festival Centro Encantado

Quando: Sábado, 28 de outubro

Onde: Rua Quinze de Novembro, próximo a B3

Horário: 9h às 17h.

Shows: Bloco Fraldinha Molhada (10h), Beatles Para Crianças (14h) e Charanguinha do França (16h).

Programação completa está disponível no site do evento

