Buscas por ator e modelo desaparecido continuam; vídeo mostra quando ele saiu de casa, em SP

Ator e modelo Ricardo Merini foi visto pela última vez no dia 21, saindo do apartamento em que mora na Bela Vista, em SP (Reprodução/Twitter)

A Polícia Civil continua procurando pelo ator e modelo Ricardo César Merini, de 37 anos, que foi visto pela última vez no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, na noite sábado (21). Um vídeo de câmera de segurança mostrou quando ele chegou e saiu do apartamento em que mora (assista abaixo). O sinal do celular dele foi identificado em uma comunidade no Jaguaré, na Zona Oeste, e o aparelho recuperado. Mas ainda não se sabe onde ele possa estar.

“O [sinal do] celular dele foi detectado [na comunidade]. A gente já pediu a quebra das contas bancárias. O que nós temos de informação é que não houve movimentação nos últimos dias. Então, isso também é bastante estranho. Ainda que estivesse com ele, não gastou nada?”, questiona a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A investigadora disse que a polícia só foi informada sobre o desaparecimento do ator no dia 24, o que deixa uma lacuna de três dias desde o sumiço e isso prejudica as investigações.

“São três dias de imagens que a gente podia ter captado, três dias do que aconteceu no trajeto que ele sai do apartamento com o celular na mão e vai, segundo outra amiga, para encontrar um colega, onde ele não chegou. Esses três dias prejudicam a investigação, mas seguimos focando nas informações que temos para tentar localizá-lo”, ressaltou.

Familiares e amigos fazem campanhas nas redes sociais pedindo informações sobre o paradeiro do modelo. “Pedimos a colaboração de todos! Se você viu ou tem qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, por favor, entre em contato imediatamente”, diz o texto compartilhado.

Carreira

Além de atuar como modelo, Merini é ator profissional, formado pela escola de teatro Célia Helena. Ele já participou dos curtas-metragens “Noite na Taverna” (2015) e “Asco” (2015), além de dublar na animação “O Coração do Príncipe” (2014).

Ele também atuou na peça de teatro “Terror e Miséria no Terceiro Reich” (2012) e na websérie “Halls: Sensação que Inspira” (2014). Ele ainda não fez nenhum trabalho na TV aberta.

Ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos, está desaparecido desde o último dia 21 (Reprodução/Instagram)

