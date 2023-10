Motorista tem carro cercado na Cracolândia e atropela grupo; pelo menos 16 ficaram feridos

Um motorista atropelou um grupo que estava na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, na noite de domingo (22). Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, sendo que quatro tiveram fraturas expostas nas pernas. Um vídeo divulgado pelo portal “Metrópoles” mostrou a confusão no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões após o atropelamento (veja abaixo).

Conforme a Polícia Militar, o condutor disse que trafegava pela Rua dos Gusmões, levando uma criança com ele, quando parou em um semáforo. Nesse momento, cerca de 20 usuários de drogas teriam cercado o veículo com a intenção de roubá-lo. Com medo, ele reagiu e acelerou para deixar o local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer as vítimas, sendo que uma mulher e três homens ficaram com fraturas expostas nas pernas. Eles e os demais feridos foram levados para hospitais da região.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro. Ainda não há informações se o motorista chegou a ser detido.

