Ex-namorado atende celular de jovem e faz alerta para a mãe dela: “Acabei de matar sua filha”

Tallyta Costa, de 24 anos, foi morta a tiros após sair do trabalho, em Carapicuíba, na Grande SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Tallyta Costa, de 24 anos, que foi morta a tiros após sair do trabalho, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O principal suspeito é um ex-namorado dela, de 25 anos, que atendeu a um telefonema no celular da vítima e alertou a mãe dela sobre o crime. “Acabei de matar sua filha”, disse. O rapaz segue sendo procurado.

O caso aconteceu no último dia 18. Familiares relataram que Tallyta ligou para a mãe após sair do trabalho, mas falou com sua filha pequena. Na sequência, a genitora retornou para a jovem, mas quem atendeu a ligação foi o ex-namorado, que, depois de confessar o crime, fugiu e, até a manhã desta segunda-feira (23), não tinha sido encontrado.

A Polícia Militar foi acionada e seguiu até um ponto de ônibus nas proximidades do trabalho da jovem, na Rua Todos os Santos, mas ela já foi encontrada sem vida, com uma marca de tiro na cabeça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), em 2021, Tallyta registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado por violência doméstica. Posteriormente, a vítima voltou a se relacionar com o autor. caso segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado pela DDM de Carapicuíba”, destacou a secretaria.

O carro usado pelo ex-namorado para a fuga foi encontrado abandonado e apreendido. Além de uma arma, também foram encontradas garrafas de bebidas alcóolicas no veículo. Todo o material passará por uma perícia.

