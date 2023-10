Ataque em escola de SP: Ministério da Justiça apura ligação de atirador com outros criminosos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lamentou o ataque ocorrido nesta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, que deixou uma estudante morta e outros três feridos. Em postagem nas redes sociais, ele destacou que acionou o Laboratório de Crimes Cibernéticos para apurar se o atirador, de 16 anos, tem ligações com outros criminosos.

“Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações”, escreveu o ministro.

Após ser apreendido, o rapaz foi levado para o 70º Distrito Policial da Vila Ema, que vai conduzir as investigações sobre o caso. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente usou um revólver calibre 38, que é do pai, para cometer o ataque. A arma, legalizada, foi recolhida e passará por perícia.

Conforme o site UOL, o estudante tinha registrado um boletim de ocorrência, no dia 24 de abril deste ano, quando alegou que era vítima de agressões e ameaças de outros alunos. Atualmente, ele cursa o 1º ano do Ensino Médio na instituição e estava usando um uniforme no momento do ataque.

O ataque

O caso aconteceu por volta das 7h30 desta segunda-feira (23) na Rua Senador Lino Coelho. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Helicóptero da PM foi ao local, além de outras 20 viaturas, para atender a ocorrência.

Uma estudante de 17 anos, que foi atingida na cabeça, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já outras duas foram baleadas na região do tórax e clavícula e também foram levadas ao hospital. Ambas têm quadro de saúde considerado estável. Já um quarto aluno machucou uma das mãos enquanto tentava fugir dos tiros. Ele também recebe atendimento médico.

Em nota, o governo paulista informou que “lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares.”

“Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele”, ressaltou o texto.

Aluno armado atira contra colegas na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo (Reprodução)

