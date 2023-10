Ataque em escola de SP: aluno usou arma do pai para matar colega e ferir outros três, diz polícia

O adolescente de 16 anos, que atirou contra colegas na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, usou um revólver calibre 38 que pertence ao pai. De acordo com a Polícia Civil, a arma é legalizada e foi apreendida com o rapaz após o ataque. Uma estudante morreu e outros três ficaram feridos no tiroteio.

Conforme o site UOL, o autor do ataque tinha registrado um boletim de ocorrência, no dia 24 de abril deste ano, quando alegou que era vítima de agressões e ameaças de outros alunos. Atualmente, ele cursa o 1º ano do Ensino Médio na instituição e estava usando um uniforme no momento do ataque.

Após ser apreendido, o rapaz foi levado para o 70º Distrito Policial da Vila Ema, que vai conduzir as investigações sobre o caso.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o ataque em postagem nas redes sociais e disse estar “consternado”.

Em nota, o governo paulista informou que “lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares.”

“Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele”, ressaltou o texto.

O ataque

O caso aconteceu por volta das 7h30 desta segunda-feira (23) na Rua Senador Lino Coelho. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Helicóptero da PM foi ao local, além de outras 20 viaturas, para atender a ocorrência.

Uma estudante de 17 anos, que foi atingida na cabeça, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já outras duas foram baleadas na região do tórax e clavícula e também foram levadas ao hospital. Ambas têm quadro de saúde considerado estável. Já um quarto aluno machucou uma das mãos enquanto tentava fugir dos tiros. Ele também recebe atendimento médico.

