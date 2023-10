Gerente de remuneração: cresce demanda por profissionais especializados em redução de custos

Um levantamento do PageGroup, consultoria global especializada em recrutamento executivo, revelou um aumento de 50% na busca das empresas por profissionais especializados em redução de custos, no primeiro semestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Conforme o estudo, a instabilidade econômica foi apontada como a responsável por essa alta da demanda de gerentes de remuneração, que têm habilidades em análise salarial, renegociação de contratos, organização da folha de pagamento e corte de despesas com fornecedores em geral.

“As empresas têm nos procurado para auxiliá-los na busca de profissionais com um perfil mais contencioso, de redução de despesas. Como a economia ainda dá sinais lentos de recuperação, as companhias estão mais ativas na contratação de especialistas, coordenadores ou até mesmo gerentes de remuneração. Há uma grande demanda desse tipo de profissional como não víamos há um bom tempo”, destacou Genis Fidelis, gerente executivo do PageGroup.

“Esse comportamento costuma acontecer, por parte das empresas, em períodos de desaceleração econômica. Elas querem alguém que possa, nesse momento, ter esse olhar mais consultivo e saber onde é possível reduzir gastos sem comprometer o crescimento orgânico”, ressaltou ele.

O consultor conta que, em função da alta demanda, os salários desses profissionais acabaram inflacionados. “Antes um especialista estava com a remuneração na faixa dos R$ 12 mil. Como o mercado está bem aquecido para ele, as negociações para contratar um executivo desse nível varia agora de R$ 18 mil a R$ 20 mil”, revela.

As empresas que têm buscado mais intensamente esse profissional atuam, de forma geral, no setor industrial. “Temos percebido que são indústrias de base aquelas que têm nos contatado mais. Algumas atuam no segmento químico, de mineração, entre outros”, detalha Genis Fidelis.

O que faz um gerente de remuneração?

Fidelis explica que o gerente de remuneração é um profissional com perfil bastante específico, normalmente não tem a gestão de pessoas e é considerado a referência técnica da área, prestando suporte ao time. O seu escopo pode contemplar diversos subsistemas da área de finanças ou apenas um, dependendo do segmento e tamanho da empresa.

Em 2023 a busca por esse profissional está direcionada para redução de custos, revisão dos processos da área, participação no desenvolvimento do orçamento anual de custos, análise de viabilidade financeira, controle da evolução do estoque e acompanhamento de auditorias.

Integram o perfil desses profissionais ter inglês avançado, pós-graduação ou MBA na área. Também se destacam aqueles que têm experiência profissional no mesmo segmento de atuação da empresa contratante e conhecimento geral de contabilidade.