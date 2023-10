Suspeito de estuprar criança é preso 13 dias após a denúncia

Após 13 dias, o suspeito de estuprar uma menina de seis anos em Amontada, no Ceará, foi preso. A prisão foi realizada na noite da última sexta-feira, 20 de outubro, enquanto o crime em questão ocorreu no dia 7 de outubro e foi registrado pela criança no celular do próprio suspeito, que é tio da vítima.

Segundo informações do G1, o homem chegou a ser detido para prestar esclarecimentos no dia 9 de outubro, mas foi liberado logo em seguida, o que levou a diversos questionamentos uma vez que o crime foi registrado por meio de um vídeo.

Ainda segundo a notícia, o caso está sob investigação da Controladoria-Geral da Disciplina, órgão que apura denúncias contra servidores da segurança pública no Ceará. Nesta investigação, em específico, está sendo analisado se ocorreram falhas no trabalho dos policiais, bem como o motivo que levou a demora na prisão do criminoso.

Entenda o que pode ter levado a demora na prisão do suspeito

Conforme informado pela reportagem publicada pelo G1, o crime ocorreu no dia 7 de outubro, sendo que o boletim de ocorrência foi registrado somente dois dias depois, desta forma, o policial civil que atendeu o caso entendeu que, no momento da denúncia, não havia flagrante do crime pois já havia se passado 24 horas.

Apesar disso, segundo o advogado criminalista Jeferson Sousa, o policial responsável poderia ter solicitado a prisão na mesma data em que o suspeito foi detido.

Leia também: Menino de 9 anos consegue fugir após ser estuprado ao tomar banho em um lago

“Em qualquer fase da investigação, o delegado tem o poder de solicitar essa prisão preventiva da pessoa investigada para assegurar a tramitação da investigação, cabe a justiça autorizar ou não”, declara Jeferson.

Outra questão foi que a denúncia do crime foi feita no dia 9 de outubro na delegacia de Itapipoca, cidade próxima do município em que ocorreu o crime. No entanto, no dia útil seguinte o caso deveria ter sido enviado de volta aos policiais de Amontada, algo que só ocorreu 10 dias após a denúncia.