Nova onda de calor: Inmet emite alerta de temperatura extrema para 263 cidades

Um novo alerta sobre temperaturas extremas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, 263 cidades podem sofrer com temperaturas acima da média. A maior parte dos municípios está localizada no estado do Mato Grosso, mas localidades de Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul também estão incluídas no alerta.

Conforme publicação realizada pelo O Globo, outros estados brasileiros devem ficar sob alerta de “perigo”, sendo eles Acre, Amazonas, Minas Gerais e São Paulo.

Segundo informações, o alerta foi feito devido a chegada de uma nova onda de calor que apresenta risco potencial à saúde e pode elevar a temperatura em 5ºC acima da média para essa época do ano.

A faixa com as temperaturas mais altas se estende pela região central do Mato Grosso, passa pelo Tocantins e chega ao Nordeste, mas as altas também poderão ser sentidas em Palmas e Teresina, que pode chegar a bater 38ºC.

Com temperaturas acima dos 30ºC ao longo do final de semana, também foram listadas cidades como Salvador e São Luís.

Tempo abafado e pancadas de chuva

Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 44ºC com pancadas de chuva ao longo do dia, diferente de Campo Grande que pode ter chuvas fortes e máxima de 35ºC.

Já em Goiânia a temperatura esperada é de 36ºC, enquanto Brasília deve registrar máxima de 31ºC. No Norte do país, todas as capitais devem registrar temperaturas acima dos 34ºC.

Já na região Sudeste do país, o tempo deve ficar abafado e pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do final de semana. No Rio de Janeiro a máxima não passa dos 25ºC, enquanto Florianópolis, Curitiba e São Paulo ficam na faixa dos 21ºC.

Apesar das temperaturas amenas, a previsão para o final de semana é de céu nublado e chuva fraca ao longo de todo o dia.

