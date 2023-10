Menino de 9 anos consegue fugir após ser estuprado ao tomar banho em um lago

Imagens do possível local do crime foram compartilhadas (Reprodução / YouTube)

Um caso chocante chamou a atenção dos moradores de Cascavel, no Paraná, no final da tarde da última sexta-feira, dia 21 de outubro. Segundo informações do G1, um menino de 9 anos foi estuprado depois de ser abordado por um homem e convidado para tomar um banho de lago.

Conforme informações da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, o suspeito teria convidado o menino para tomar banho em um lago na região do bairro Santa Cruz, onde cometeu o crime.

O menino passeava com o cachorro em um parque perto de sua casa, quando recebeu o convite feito pelo homem. Segundo o relato divulgado, após o crime o suspeito teria tentado afogar o menino, que conseguiu fugir até um condomínio residencial, onde pediu ajuda.

Em informações divulgadas junto ao Boletim de Ocorrência referente ao caso, é dito que o menino estava com diversas escoriações pelo corpo e foi submetido ao exame de corpo de delito.

Posteriormente, a criança foi encaminhada ao Hospital Universitário, sendo liberada em seguida.

Até o momento o homem responsável pelo crime não foi localizado. Ele teria fugido do local utilizando uma bicicleta.

