9 metralhadoras furtadas de quartel do Exército em Barueri foram recuperadas durante a madrugada

Durante a madrugada deste sábado, 21 de outubro, a Polícia Civil localizou outras 9, das 21, metralhadoras que foram furtadas por militares de um quartel do Exército em Barueri. As armas foram encontradas em meio a lama de uma área de mata em São Roque, interior de São Paulo.

Conforme publicado pelo G1, outras oito armas também chegaram a ser localizadas ao longo da última semana. Elas foram recuperadas pela Polícia Civil no Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 19 de outubro.

Com isso, outras quatro armas seguem desaparecidas e são procuradas pelas autoridades.

Leia também: Exército nomeia novo diretor para Arsenal de Guerra de São Paulo

Entenda o caso

No último dia 10 de outubro os militares notaram, durante uma inspeção, o desaparecimento de 13 metralhadoras .50 e outras 8 de calibre 7,62. Desde então, foi montada uma operação para recuperar o armamento, levado de dentro de um quartel do Exército na região de Barueri.

Conforme informações de Guilherme Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo, uma investigação da polícia apurou que o armamento seria entregue para criminosos entre esta sexta-feira, dia 20, e sábado, 21, na região de São Roque.

No local indicado ocorreu uma troca de tiros, mas nenhum suspeito foi preso. O armamento recuperado foi recolhido pela equipe e levado à delegacia de Carapicuíba, onde uma equipe do Exército chegou as armas e confirmou serem parte do armamento furtado do arsenal.

Com o furto sob investigação, o Exército investiga a possibilidade de ao menos três militares do quartel de Barueri estarem envolvidos no furto das 21 armas de guerra.

Ainda segundo o G1, as informações foram confirmadas por parentes dos militares que continuam impedidos de sair do Arsenal de Guerra após a confirmação do desaparecimento das armas.

Ao todo, aproximadamente 160 militares foram “aquartelados” desde a última semana e tiveram seus celulares confiscados. Todos estavam trabalhando entre os dias 6, 7 e 8 de setembro, quando possivelmente ocorreu o furto.