VÍDEO: Repórter da TV Globo é assaltada enquanto fazia reportagem para jornal ao vivo, em SP; veja

O jornal “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, transmitiu ao vivo, na manhã desta sexta-feira (20), o momento em que a repórter Beatriz Backes teve seu celular roubado. A jornalista fazia uma transmissão com o telefone sobre problemas na operação do Metrô, quando a transmissão foi interrompida subitamente (veja no vídeo abaixo). O apresentador Rodrigo Bocardi chegou a pensar que o aparelho tinha caído no chão, mas, conforme o site “Notícias da TV”, ela foi vítima de um assalto.

“O que é isso? Caiu o telefone?”, perguntou Bocardi assim que a transmissão foi interrompida. “Acho que caiu o telefone da Bia”, disse Sabina Simonato. “Imaginamos que seja só isso”, ponderou o apresentador.

No entanto, conforme o “Notícias da TV”, Beatriz foi assaltada e, depois de ter o celular roubado, a repórter não apareceu mais no telejornal. Os apresentadores também não esclareceram o que aconteceu com a colega ao vivo.

O caso aconteceu enquanto a jornalista estava em frente à estação da Luz, no Centro de São Paulo, mostrando os reflexos da lentidão da Linha 1-Azul do Metrô, que teve uma falha na circulação nesta manhã. Beatriz mostrava o grande volume de passageiros e como eles tinham que recorrer aos ônibus da Operação Paese, quando o criminoso se aproximou, a imagem começou a tremer e logo a transmissão foi interrompida.

Ainda não há informações sobre a investigação policial do caso. A jornalista também não se pronunciou sobre o roubo.

