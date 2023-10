VÍDEO: Professora é agredida com socos e chutes em escola na Grande SP; mãe e aluno são suspeitos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma professora foi agredida com socos e chutes dentro da Escola Estadual Donizetti Aparecido Leite, em Embu Guaçu, na Grande São Paulo (veja abaixo). Um aluno de 17 anos e sua mãe são suspeitos no caso.

Mãe de aluno agride professora na escola Prof. Donizetti Aparecido Leite. Embu-guacu SP tá uma vergonha que está acontecendo pic.twitter.com/J8OiDx2XVx — Wellington Oliveira (@woliveira978) October 20, 2023

A confusão aconteceu na última terça-feira (17). As imagens mostram quando a professora saía da sala da direção e foi abordada pela mãe do aluno. A mulher, que usava um casaco vermelho, começou a apontar o dedo na direção do rosto da docente, que reagiu a afastando pelo braço e saiu caminhando em outra direção.

Porém, a mãe aparece a perseguindo, a puxando pela blusa e dando tapas em seu rosto. As duas entram em luta corporal e caem rolando pelo chão, momento em que o aluno se aproximou e começou a dar chutes na professora.

Em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, a professora, que não quer ser identificada, disse que o aluno em questão tem um histórico de agressões. A confusão começou, segundo ela, porque o estudante estava beijando a namorada dentro da sala de aula. Ela pediu que eles parassem e foi xingada pelo rapaz de “vagabunda”. Nervosa com a situação, a docente disse que respondeu dizendo: “Só se for sua mãe” e o caso foi parar na direção.

A mãe do estudante foi, então, até a escola, onde partiu para cima da professora, que afirmou que está com o olho roxo, os braços ralados e com muitos hematomas pelo corpo. A docente ainda está de licença médica, mas disse que sofre de Síndrome do Pânico e está com medo de voltar ao trabalho.

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo destacou que foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, que agora é apurado pela Polícia Civil. A pasta repudiou a agressão dentro da escola e disse que uma equipe será enviada até a unidade para prestar apoio aos profissionais e debater estratégias de como reduzir a violência.

A mãe do estudante não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

