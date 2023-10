Palestino-brasileiro que tenta ser repatriado diz que parentes morreram em Gaza: “Cidadãos de bem”

O palestino-brasileiro Hasan Rabee, de 30 anos, que integra o grupo que aguarda pelo resgate da embaixada do Brasil na Faixa de Gaza, afirmou que seus parentes morreram em um ataque de Israel nesta sexta-feira (20). Em entrevista à GloboNews, reproduzida pelo site G1, ele disse que seu primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal estavam em um prédio que foi destruído.

“Teve um bombardeio perto da casa deles, e o prédio inteiro foi destruído. Eram cidadãos do bem, trabalhadores, não têm nada a ver com isso. Não sei nem quantas crianças têm de morrer para parar essa guerra e os ataques contra civis aqui na Faixa de Gaza”, lamentou Rabee.

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, confirmou as mortes, mas ressaltou que as vítimas não tinham cidadania brasileira.

Rabee disse que pelo menos 60 pessoas morreram no ataque aéreo de Israel, porém, as autoridades palestinas não confirmaram esse número. O balanço mais recente apontou que, nos últimos dois dias, 352 pessoas morreram por conta do conflito na Faixa de Gaza.

Resgate dos brasileiros

Rabee, que mora no Brasil com a esposa e duas filhas, disse que viajou para a Palestina para visitar a mãe e as irmãs antes do início da guerra. Ele e sua família foram surpreendidos pelo conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel e desde então tentam deixar a região.

Ele está entre os 26 brasileiros que foram retirados de suas casas pela embaixada do Brasil e aguardam na cidade de Rafah a reabertura da fronteira com o Egito. No entanto, a tensão continua na área e não há previsão de quando o resgate será, de fato, realizado. Além dos brasileiros, pessoas de diversas nacionalidades aguardam pelo avanço das negociações para que possam ser repatriados.

Conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 5,5 mil mortos e um enorme rastro de destruição (Reprodução/Twitter)

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito chegou a 5,5 mil, entre palestinos e israelenses. Além disso, pelo menos 65 pessoas foram mortas na Cisjordânia.

Três brasileiros que participavam de uma festa rave, nas proximidades da Faixa de Gaza, quando o Hamas iniciou o ataque, ficaram alguns dias desaparecidos e depois tiveram suas mortes confirmadas.

