Caso Isabella: saiba como Alexandre Nardoni conseguiu reduzir 96 dias da pena por matar a filha

Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pela morte da filha, Isabella, conseguiu uma redução em sua pena. A Justiça de São Paulo acatou um pedido da defesa dele por causa da leitura de um livro e por dias trabalhados na cadeia e, assim, ele obteve um abatimento de 96 dias. Até agora, ele já passou 15 anos preso e, atualmente, cumpre o regime semiaberto.

Conforme Rogério Gentile, do site UOL, a juíza Marcia de Castro aceitou reduzir a pena do condenado em função dele ter trabalhado durante 277 dias no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, entre maio de 2022 e julho de 2023, além de ter feito a leitura do livro “Carta ao Pai”, de Franz Kafka, em maio deste ano.

A obra póstuma traz uma carta que Kafka escreveu ao próprio pai, Hermann Kafka, mas que nunca foi enviada. No texto, ele revela sua mágoa em relação ao autoritarismo do genitor, que chamou de “tirano” e “Deus”. Ao fazer a leitura e uma resenha sobre a publicação, Nardoni destacou que o livro ressalta “o medo que Kafka tinha do pai” e que essa história “acontece com diversas famílias nos tempos de hoje”.

Assim, a defesa do condenado pediu a remissão da pena dele e, na somatória, foram abatidos 96 dias. Esse é um direito de todos os condenados no Brasil, que podem solicitar a redução em função de trabalho ou estudo, mediante leitura, sendo que o limite máximo é de 12 livros por ano.

Condenação

Alexandre Nardoni e a esposa, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pela morte da menina Isabella, de 5 anos, ocorrida em março de 2008. Segundo a acusação, a menina foi asfixiada e jogada de um prédio em São Paulo. O pai pegou 30 anos de prisão e a madrasta da menina, 26 anos.

O condenado cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé. Em 2019, ele também já obteve o benefício do regime semiaberto, podendo fazer saidinhas temporárias. Mas ele passa a maior parte do tempo estudando dentro do presídio.

Já Anna Jatobá obteve a progressão de pena para o regime aberto, em junho passado. Desde que deixou o presídio, a madrasta mora em um apartamento de luxo do sogro, Antonio Nardoni, em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Morte de Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.

