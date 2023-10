VÍDEO: Pai atira para defender filho durante briga e acerta ombro de estudante, no ABC Paulista

Uma briga entre alunos quase termina em tragédia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde de quarta-feira (18). Dois estudantes se desentenderam nas proximidades da Escola Estadual Professora Neusa Figueiredo Marçal e, para defender o filho, um homem acabou atirando na direção do chão, mas a bala ricocheteou e acertou um dos rapazes no ombro. A vítima foi socorrida e está fora de perigo. Já o autor do disparo foi preso.

Um vídeo divulgado pelo programa “Cidade Alerta”, da TV Record, mostrou o momento da briga entre os estudantes. Os dois jovens trocavam socos e rolavam pelo chão, enquanto o pai aparece desesperado. Nas imagens é possível ver o homem segurando a arma na mão (assista abaixo).

Ao vivo no #CidadeAlerta: pai de aluno atira contra adolescente próximo à escola, em São Paulo



➡️Assista no @sigaplayplus: https://t.co/nG5CiWL69a pic.twitter.com/B57yHVVzON — Cidade Alerta (@cidadealerta) October 18, 2023

O aluno ferido foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do hospital Next São Bernardo. Ele estava consciente e, segundo a Secretaria Estadual de Educação, tem quadro de saúde estável.

Em nota, a pasta lamentou o caso e afirmou que foram tomadas providências de forma imediata, mesmo que a situação tenha ocorrido fora da unidade escolar. A secretaria ressaltou, ainda, que as atividades na escola não foram prejudicadas e que a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo colabora com as investigações.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o pai, que tem licença de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), deixou o local da briga após atirar. No entanto, decidiu se entregar à polícia após conversar com a família. O homem seguia preso na manhã desta quinta-feira (19), aguardando pela audiência de custódia.

O caso segue em investigação no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

LEIA TAMBÉM: