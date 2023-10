‘Outubro Rosa’: ação em shopping de SP visa alertar mulheres sobre prevenção ao câncer de mama

Uma ação inspirada no “Outubro Rosa” visa debater a importância da prevenção e do tratamento ao câncer de mama, na Zona Leste de São Paulo. Uma parceria entre o dr.consulta e a rede de lojas Marisa vai promover uma roda de conversa sobre o assunto no Shopping Boulevard Tatuapé, no próximo sábado (21), a partir das 16h.

O evento será aberto ao público e contará com a presença da ginecologista Paula Morgensztern, do dr.consulta, e influenciadores digitais. Além disso, clientes das duas marcas que se curaram e outras que ainda estão em tratamento de câncer de mama vão compartilhar suas experiências.

A roda de conversa também visa enriquecer o debate em torno da questão da prevenção, que é fundamental para evitar um diagnóstico tardio da doença.

Serviço:

Evento: Roda de conversa sobre câncer de mama

Data: 21 de outubro

Horário: 16h

Local: Shopping Boulevard Tatuapé, que fica na Rua Gonçalves Crespo, número 78, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo

