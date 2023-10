Mãe de empresária que morreu ao ser atingida por portão escapou por pouco de ser ferida, diz família

A mãe da empresária Rivana Ferreira, de 43 anos, que morreu após ser atingida pelo portão de casa, em Rio Verde, em Goiás, escapou por pouco de ficar ferida. A família conta que a mulher estava ajudando a filha a abrir o equipamento, que estava com defeito no motor, quando a estrutura cedeu e acertou a vítima. Apesar do susto, a idosa escapou ilesa.

“Ela [Rivana] desceu do carro, a mãe entrou pelo portão menor. Ela foi abrir manual, arrebentou aquela parte do ferro e caiu em cima dela. Quase pegou na mãe, que estava ajudando ela abrir o portão”, descreveu a tia da empresária, Luzia das Graças, em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (17), no Bairro Gameleira 1. Rivana e a mãe foram até um supermercado nas proximidades de casa para comprar carne e, na volta, a mulher tentou abrir o portão pelo controle. Porém, o equipamento apresentava falhas no motor. Assim, a empresária desceu para empurrar a estrutura com as mãos, momento em que um cabo de aço teria arrebentado, fazendo com que o portão atingisse a vítima em cheio.

Rivana chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Apesar de muito abalada, a mãe dela não precisou de atendimento médico.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deve atestar as causas da morte. A empresária era dona de uma loja de roupas em Rio Verde e se preparava para comemorar o aniversário, no próximo dia 23 de outubro.

