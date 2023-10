Viúva de fisiculturista que morreu após passar por cirurgia desabafa: “Tá muito difícil ainda”

Viúva se manifestou após morte do fisiculturista Christian Figueiredo, aos 29 anos (Reprodução/Instagram)

Viviane Torres, viúva do fisiculturista Christian Franco Figueiredo, de 29 anos, que morreu na segunda-feira (16), em São Paulo, desabafou nas redes sociais sobre a perda do marido. Segundo amigos, o atleta passou por uma cirurgia “simples”, no entanto, sofreu complicações, que teriam provocado hemorragia e levado a uma parada cardíaca.

O casal estava junto há quase 11 anos e trabalha junto. Desde a morte de Chris, como ele era mais conhecido, as redes sociais de Viviane estão cheias de homenagens. Ao comentar sobre um vídeo em que falava do marido, ela agradeceu pelo carinho e revelou como está se sentindo.

“Obrigada por essa lembrança @iamrecturtle, confesso que ainda não estou conseguindo assistir e ver fotos, mas com o tempo sei que isso vai mudando. Reposto tudo que recebo, mas não fixar o olhar no meu amor está muito difícil ainda”, escreveu a viúva.

Viviane foi quem confirmou a morte do marido em postagem em seu Instagram. Na publicação, ela ressaltou que ele era “um marido, filho, irmão, atleta e amigo que deixou um legado incrível.” No entanto, não deu detalhes sobre as causas.

Já os amigos dele gravaram um vídeo, no qual falaram sobre o que aconteceu. Fernando “Superman” e Ricardo Alexandre, conhecido como “Rudeboy”, falaram sobre a morte “inesperada” de Chris e lamentaram a perda do amigo.

“Foi muito inesperado. Era uma cirurgia muito simples de ser feita, mas teve complicações, em breve vamos ter detalhamentos”, disse Fernando.

“Podemos contar agora, até para ninguém fazer especulação. Chris tinha uma cirurgia para fazer, mas infelizmente teve um derrame (...) uma hemorragia. Nesse ponto, deu uma parada cardíaca. Não teve o que fazer, os médicos tentaram reanimar por uma hora no Hospital das Clínicas. Mas infelizmente tem coisas que fogem do controle. Perdemos um irmão”, completou Ricardo.

Fernando Superman e Rudeboy revelam causa da morte de Christian Franco Figueiredo pic.twitter.com/BaqbFafqU0 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) October 17, 2023

Fisiculturista profissional

Chris, como era mais conhecido, era fisiculturista profissional e seguido por mais de 108 mil pessoas no Instagram.

Em julho deste ano, ganhou o concurso “Musclecontest Brazil 2023″ e conquistou o “pro card”. Esse certificado garante aos atletas da categoria a participação em eventos da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB - na sigla em inglês).

Ele atualmente competia como Open Bodybuilding, sem limite de peso, mas já acumulava títulos em outras categorias de fisiculturismo, como Top1 mr Santos, Top1 MC/Nacional, Top1 Sardinha Classic e Top2 Olympia Brasil.

