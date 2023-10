VÍDEO: Adolescente é apreendida após atear fogo em casa para se vingar da mãe: “Vai dormir agora é no inferno”

Após agredir a mãe, adolescente põe fogo em casa, no Piauí (Reprodução/Instagram)

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida após atear fogo na casa em que morava com a mãe e uma irmã, de 8, em Picos, no Piauí. O imóvel era alugado e a genitora e a criança já tinham deixado o local após serem agredidas pela menor. Após provocar o incêndio, a garota postou imagens das chamas nas redes sociais.

Em um vídeo ela diz: “Ela vai dormir agora é no inferno. Quero ver se ela tem cama para dormir agora”. Já em outra postagem ela mostrou a casa pelo lado de fora, de onde saía fumaça. “Olha aí, para ela aprender. Toquei fogo mesmo” (assista abaixo).

O caso aconteceu no último dia 14. Segundo a Polícia Civil, a mãe contou que, no dia anterior, a filha a tinha agredido com chutes, puxões de cabelo e mordidas. O motivo seria o fato da genitora não aceitar o namoro da adolescente, que também seria usuária de drogas.

Após as agressões, a mãe disse que pegou a filha mais nova e se abrigou na casa de uma irmã. No dia seguinte, a menor colocou fogo no imóvel como forma de “retaliação”.

O dono da casa viu as chamas e chamou o Corpo de Bombeiros. A mãe destacou que perdeu tudo o que tinha, já que as chamas se espalharam rapidamente.

A adolescente foi apreendida e segue mantida no Complexo de Defesa da Cidadania de Picos. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado dos laudos da perícia para dar andamento às investigações.

LEIA TAMBÉM: