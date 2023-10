Homem em situação de rua morre após levar mais de 40 facadas, no ABC Paulista; vídeo mostra ataque

Um homem de 28 anos, que vivia em situação de rua, foi morto com mais de 40 facadas no bairro Campestre, em Santo André, no ABC Paulista, na noite de terça-feira (17). Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram quando o agressor armado com uma faca atacou a vítima pelas costas (assista abaixo).

Homem é preso suspeito de matar vizinho com mais de 40 facadas VEJA NO VÍDEO pic.twitter.com/uIExnci8Gv — Repórter Nilton Santos (@niltoncanalnbs) October 18, 2023

O caso aconteceu na Rua dos Coqueiros, por volta das 21h30. As imagens mostraram quando o morador de rua passou a remexer em uma lixeira em busca de materiais recicláveis. Logo depois, um homem que morava na vizinhança apareceu e o atacou. Mesmo com a vítima já ferida no chão, ele continuou a dar das facadas. O alvo não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito do crime fugiu do local, mas foi encontrado por policiais militares quando estava na estação Prefeito Saladino, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O homem foi levado para o 6º Distrito Policial de Santo André, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Ele seguia detido, à disposição da Justiça, nesta quarta-feira (18).

Testemunhas relataram aos policiais que o autor e o morador de rua tinham “desavenças antigas”, que poderiam ter motivado o ataque. No entanto, o que causou a briga entre eles ainda é um fato desconhecido.

