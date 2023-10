Fisiculturista postou fotos e vídeo em academia pouco antes de ser morto a tiros, no interior de SP

O ex-campeão brasileiro de fisiculturismo Eustácio Batista Dias, de 27 anos, que foi morto a tiros dentro de uma academia em Botucatu, no interior de São Paulo, postou fotos e vídeos no local momentos antes do ataque. Imagens de câmeras de segurança registraram quando dois homens armados entraram no local e executaram o rapaz (assista abaixo).

Por volta das 16h de terça-feira (17), pouco antes do crime, Eustácio fez postagens nos stories de seu Instagram, no qual mostrou halteres de musculação com a palavra ‘Santuário’ na legenda. Depois, ele apareceu exibindo seus músculos, postou uma frase motivacional e, por fim, apareceu caminhando em uma esteira.

Logo depois disso, os criminosos chegaram ao local. As imagens mostraram Eustácio, que usava uma camiseta vermelha, conversando com uma pessoa na academia. Na sequência um dos autores já apareceu disparando, mas o fisiculturista conseguiu correr.

Um homem que usava camiseta azul pareceu ser atingido por um dos tiros, mas não há informações se, de fato, ele foi baleado. Na sequência, os criminosos cercaram o fisiculturista e, mesmo com ele já caído no chão, seguiram atirando.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Civil esteve na academia, onde realizou uma perícia e colheu as imagens das câmeras de segurança. A corporação busca identificar os autores, mas, até a manhã desta quarta-feira (18), ninguém havia sido preso. A motivação do crime também ainda é um mistério.

Fisiculturista Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi assassinado dentro de academia, em Botucatu, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Fisiculturismo

Eustácio foi campeão nacional na categoria Men’s Physique Júnior, em 2018. Ele também conquistou o campeonato estadual pelo Espírito Santo, em 2019.

No Instagram ele é seguido por quase 11 mil pessoas. Em abril deste ano, criou um canal no YouTube, no qual compartilhava vídeos sobre a rotina do esporte, mostrava as mudanças no seu corpo e até mesmo a aplicação de anabolizantes.

