Bombeiro civil morre após ser empurrado por desconhecido na frente de trem, no Metrô de SP

O bombeiro civil Adilson Ferreira, de 52 anos, morreu após ser empurrado na frente de um trem na Estação da Sé, na Linha 1-Azul do Metrô, em São Paulo. O autor do ataque foi um desconhecido, que depois se entregou à polícia e disse que confundiu a vítima com um desafeto que tem no trabalho. O homem foi preso pelo crime de homicídio.

O caso aconteceu na tarde última sexta-feira (13), quando Ferreira seguia para um evento no qual iria trabalhar. Ele estava na estação, no sentido Tucuruvi, quando o desconhecido o empurrou na direção dos trilhos. O trem já se aproximava e não houve tempo de frear, atropelando a vítima.

Ferreira chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Depois do caso, o suspeito se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado, e alegou que sofre de síndrome do pânico. Conforme reportagem da TV Record, o homem relatou que confundiu o bombeiro civil com um colega de trabalho, com quem ele teve uma desavença, e por isso se sentiu ameaçado e o empurrou.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Nas redes sociais, a família do bombeiro civil lamentou o caso e pediu por mais segurança. “Meu irmão morreu porque um desconhecido empurrou ele na Sé. Vamos ter Justiça, tentar ter mais segurança no Metrô”, escreveu uma irmã de Ferreira, Márcia Teles.

O bombeiro civil deixou a esposa, um filho e duas enteadas.

