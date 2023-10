Alerta de frente fria e onda de calor que avançam; confira as regiões mais afetadas

O clima continua variando bastante no Brasil e enquanto frente fria avança pelo mar e passa pelo Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18), Minas Gerais entra em alerta por um calor intenso com temperaturas que se aproximam dos 40°C na divisa com a Bahia.

De acordo com o site Clima Tempo, a frente fria passa pelos cariosas e se aproxima até o Espírito Santo, o que trará instabilidades.

Em Minas Gerais, o ar seco predomina no oeste, centro, norte. No entanto, a parte sul do estado pode ver pancadas de chuva e raios à tarde e à noite, de moderadas a fortes.

O litoral paulista também contará com um dia chuvoso e especialmente volumoso no litoral norte. Já a Grande São Paulo passa por um período nublado com chuva fraca.

O clima em outubro de 2023

Apesar da primeira quinzena de outubro de 2023 fechar com volumes de chuva extremamente elevados no Sul do Brasil, a estiagem impacta a Amazônia e causa efeitos preocupantes.

Na última segunda-feira, 16 de outubro, o Rio Negro atingiu o nível mais baixo já registrado na história, superando a seca de 2010, de acordo com dados do Porto de Manaus.

Os efeitos são sentidos pelas comunidades no entorno da capital amazonense, que precisam fechar as portas para o turismo e ainda lidam a instabilidade dos serviços estadual e municipal de saúde e educação, uma vez que médicos não conseguem visitar as comunidades e as aulas foram suspensas.

