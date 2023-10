Acidente fatal: empresária morre após ser atingida pelo próprio portão em Goiás

Uma empresária de Goiás morreu após o portão de sua casa cair sobre ela, em Rio Verde, sudoeste do estado.

De acordo com a família, o portão de Rivana Ferreira, de 43 anos, era eletrônico e estava com problema. Segundo relato, ela estava abrindo o portão com as mãos quando o cabo de aço arrebentou.

O acidente aconteceu na manhã da última terça-feira (17). A mulher chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a família, em entrevista à TV Anhanguera, Rivana e a mãe saíram para ir ao mercado para comprar carne para o almoço. Ao voltar, a empresária estacionou o carro na entrada e desceu para abrir o portão.

Ela ainda tentou usar o controle para abrir o portão, mas não conseguiu pois o motor estava desligado. Ao abrir o portão com as próprias mãos, o cabo de aço que o mantinha suspenso se rompeu e a estrutura caiu em cima da mulher.

Vizinhos correram para ajudar a empresária e ligaram para o socorro, que tentou reanimar a empresária por cerca de 1h30.

Rivana era comerciante e possuía uma loja de roupas no bairro. Ela iria comemorar aniversário no dia 23 de outubro.

A causa da morte não foi revelada.

